Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

1. İCRA DAİRESİ

2021/14 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANIBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/14 İflas sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 numaralı taşınmaz satışı

Satışa çıkarılan taşınmazlar;





İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 45.197.544,00 TL

KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati :03.07.2024 - 11:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 10.07.2024 - 11:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31.07.2024 - 11:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 07.08.2024 - 11:54

2 numaralı taşınmaz satışı Taşınmaz Bilgileri : İstanbul ili Esenyurt İlçesi Çınar Mahallesi 382 Ada 43 Parsel I Blok 85 numaralı Bağımsız Bölüm DükkanYüzölçümü : 1.233,69 Metkrekare

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 64.130.000,00 TL

KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 14:11

(3 numaralı taşınmaz satışına ilişkin olarak ilan daha önceden yayımlanmıştır.) 4 numaralı taşınmazTaşınmaz Bilgileri; İstanbul ili Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 382 ada 43 parsel JK3 Blok 17 numaralı bağımsız bölüm

Yüzölçümü : 138,81 metrekare

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 15.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:57

12/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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