T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2017 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince, 6.000 TL ve1.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Abdolrahman ve Abdolrahman oğlu, 27/10/1991 doğumlu, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ uyruklu HOSSEIN PEZHMAN ve Monouchehr ve Farangez oğlu, 26/02/1991 d.lu, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ uyruklu MOHAMMAD MIR ZAEI hakkında kararverilmiş olup sanıkların adresinekararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.17.05.2023

#ilangovtr Basın no ILN01831347