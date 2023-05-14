T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/12/2019 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince, 2 YIL 6 AY HAPİSve1.500 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Jollosh ve Jeengul kızı, 12/12/1980 doğumlu, KIRGIZİSTAN uyruklu FERUZA TURDUEVA hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.11.05.2023

#ilangovtr Basın no ILN01829521



