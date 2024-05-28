T.C.

BAFRA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

DAVALI AHMET ENGİZLİ- (Süleyman oğlu)

DAVALI CEMİL ENGİZLİ -- (Süleyman oğlu)

Dava konusu Samsun İli, Ondokuzmayıs İlçesi, Çandır Mahallesi, 110 Ada, 2 Nolu Parsele kayıtlı olan 56.427,83 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın 1.583,60 m2lik kısmında geçici irtifak hakkı kurulmasına, Samsun İli, Ondokuzmayıs İlçesi, Çandır Mahallesi, 110 Ada, 3 Nolu Parsele kayıtlı olan 1.316,56 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın tamamının kamulaştırılması ile ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin 2023/424 Esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ve mahkememizce belirlenen 06/06/2024 günü saat:09:23'deki duruşmada geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde öne sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tarafınıza ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02039748