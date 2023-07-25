T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/234 Esas13/07/2023

Konu : Gaiplik ilanı

AYVACIK MAL MÜDÜRLÜĞÜ ile HARUN HANİFEOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Hamdibey Mah. 107 ada 12 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Hanife Oğlu Harun Ayvacık Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/444 Esas 2009/519 Karar sayılı ilamı ile Ayvacık Mal Müdürü Hayrettin Şahin kayyım olarak tayin edilmiş olup, taşınmazın satışı sonucunda Hanife oğlu Harun'un hissesine düşen bedel için Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin 80000389 hesap numarasında vadeli hesap açılmış olup, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Ayvacık Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/234 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Hanife oğlu Harun'nun gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur.13/07/2023

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