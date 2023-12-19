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T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/397 Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; doğusunda Koçarlı Kasaplar 104 ada 2 parsel ve 104 ada 5 parsel ile Söke Tatarlar 142 ada 2 parsel, güneyinde Koçarlı Kasaplar 101 ada 12 parsel, batı ve kuzeyinde Büyük Menderes nehri ile çevrili yaklaşık 25.000 m²'lik tescil harici yer olan taşınmazlar hakkında Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|HİCRAN KÖRÜKÇÜ
ÜMRAN AKDAĞLI
|AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİYE HAZİNESİ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 26/07/2023
#ilangovtr Basın no ILN01953893