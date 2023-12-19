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T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 00:00

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T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/397 Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; doğusunda Koçarlı Kasaplar 104 ada 2 parsel ve 104 ada 5 parsel ile Söke Tatarlar 142 ada 2 parsel, güneyinde Koçarlı Kasaplar 101 ada 12 parsel, batı ve kuzeyinde Büyük Menderes nehri ile çevrili yaklaşık 25.000 m²'lik tescil harici yer olan taşınmazlar hakkında Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
HİCRAN KÖRÜKÇÜ
ÜMRAN AKDAĞLI		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİYE HAZİNESİ		Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 26/07/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01953893

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#ILN01953893#İlangovtr