T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/397 Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; doğusunda Koçarlı Kasaplar 104 ada 2 parsel ve 104 ada 5 parsel ile Söke Tatarlar 142 ada 2 parsel, güneyinde Koçarlı Kasaplar 101 ada 12 parsel, batı ve kuzeyinde Büyük Menderes nehri ile çevrili yaklaşık 25.000 m²'lik tescil harici yer olan taşınmazlar hakkında Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: HİCRAN KÖRÜKÇÜ

ÜMRAN AKDAĞLI AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİYE HAZİNESİ Tapusuz Taşınmaz Tescili (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 26/07/2023

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