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T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/97 Esas

DAVALI : YAKUP ÜNSAL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Durusma Günü: 14/07/2023 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere iş bu ilan yayınlanma tarihinden 7 gün sonra tarafınıza dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılmakla HMK'nın 122, 127 ve 129. Maddeleri uyarınca dosyaya cevap verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın noILN01845083

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#Basın No  ILN01845083#İlangovtr