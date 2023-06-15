T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

DAVALI : YAKUP ÜNSAL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Durusma Günü: 14/07/2023 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere iş bu ilan yayınlanma tarihinden 7 gün sonra tarafınıza dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılmakla HMK'nın 122, 127 ve 129. Maddeleri uyarınca dosyaya cevap verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur.

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