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T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 00:00

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T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/165 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 106
PARSEL NO : 162
YÜZÖLÇÜMÜ : 56,32 m2
NİTELİĞİ : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Değer (Memet Ali Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/165 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01925720

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#Basın No ILN01925720#İlangovtr