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T.C.AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/183 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 18
YÜZÖLÇÜMÜ : 61,86 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Çelik (Ali Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/183 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023
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