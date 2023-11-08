T.C.AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/183 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi

MEVKİİ : Köyiçi

ADA NO : 109

PARSEL NO : 18

YÜZÖLÇÜMÜ : 61,86 m2

NİTELİĞİ : Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Çelik (Ali Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/183 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/10/2023

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