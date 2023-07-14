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T.C. ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 00:00

İ L A N

ESAS NO : 2023/2 Tereke

MİRASÇILAR EMRE YAŞAR:- 116*****554 Yenimahalle Hendek/SAKARYA
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ŞAMİL YAŞAR'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
Müteveffa Şamil YAŞAR(T.C.:11654784826) isimli şahıstan intikal eden (305,00-TL nakit para, 1 adet Samsung marka akıllı cep telefonu ve 1 adet şarj cihazı, 2 adet para cüzdanı, 1 adet Denizbank Banka Kartı, 1 adet gözlük ve kutusu, 1 adet tesbih) olan terekeyi kabul edip etmediğiduruşmaya gelmediği ve beyanda bulunmadığı takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi kabul etmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01858241

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#Basın No ILN01858241#İlangovtr