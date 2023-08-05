Örnek No:55*

T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/285 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/285 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Antalya İl, Kepez İlçe, Kepez Mahalle/Köy, 28875 Ada, 1 Parsel, J-10 blok 10.kat 55 Nolu B. B. taşınmazın TAM hissesi satılacaktır. Taşınmaz net 105 m2, brüt 118 m2 olup antre, salon, mutfak, hol, 3 oda, banyo, ebeveyn banyosu, 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi :Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mah. 3282 Sokak No:3J/55Kepez / ANTALYA

Yüzölçümü : 38.970,00 m2

Arsa Payı : 1185/1066305

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar uygulama planına göre; ayrık nizam,12 katlı konut alanında kalmakta olup, E:1,20Hmax:37,50 metre yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Sur Yapının "Tamamında/........hissesindekat karşılığı inşaat hakkı vardır." . Muhtelif kurumların haciz şerhi vardır tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 14:02

Mustafa KURUOĞLU

İcra Müdür Yardımcısı

137861

e-imzalıdır

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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