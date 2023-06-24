T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİNDEN

KARAR NO : 2023/1227

DAVALI : ALİ MORADİ

Davacı Zeynep Amini tarafından davalı Ali Moradi aleyhine açılan boşanma davasında; Burdur Aile Mahkemesinin 08.10.2021 Tarih, 2020/293 Esas ve 2021/508 Karar sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya dairemize gönderilmiş olup, dairemizce dosya üzerinde yapılan istinaf incelemesi sonucunda 04.05.2023 tarihinde verilen karar gereğince;

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNEkarar verilmekle;

Dairemizce verilen karar davacı Zeynep Amini vekili Av. Tuncay Uysal tarafından 14.06.2023 tarihli dilekçe ile istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararın bozulmasına, açmış oldukları davanın kabulüne karar verilmesi talebi ile Yargıtay İlgili Dairesine gönderilmek üzere Temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Dairemiz kararı ve Temyiz Başvuru Dilekçesinin Davalı ALİ MORADİ'ye 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28. vd. maddeleri gereğince ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla; ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilamı temyiz edebileceği ve temyiz dilekçesine cevap verebileceği ilgiliye ilanen tebliğ olunur. 16/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01851814