T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/408 Esas

KARAR NO : 2023/231

Mahkememizin 22/03/2023 tarih ve 2022/408 Esas-2023/231 Karar sayılı Kararı ile, Bina Ve Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile Mala Zarar Verme suçundan TCK 151/1 maddesi gereğince 4 ay hapis cezası verilen Ali ve Gülsüm oğlu, 26/09/1970 doğumlu Mustafa İÇEN tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere istinaf edebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01850002