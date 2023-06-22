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T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 00:00

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İ L A N
DOSYA NO : 2022/408 Esas
KARAR NO : 2023/231
Mahkememizin 22/03/2023 tarih ve 2022/408 Esas-2023/231 Karar sayılı Kararı ile, Bina Ve Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile Mala Zarar Verme suçundan TCK 151/1 maddesi gereğince 4 ay hapis cezası verilen Ali ve Gülsüm oğlu, 26/09/1970 doğumlu Mustafa İÇEN tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere istinaf edebileceğine,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01850002

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#ILN01850002#İlangovtr