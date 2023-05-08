T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Özel Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 12/07/2021 tarih ve 2015/458 Esas-2021/617 Karar sayılı Kararı ile 5237 Sayılı TCK 207/1 maddesi gereğince HAGB kararı verilen, Leonid ve Mariya'dan olma, 24/04/1978 Ukrayna doğumlu sanık Karolına MYRONOVYCH ve 26/04/1989 KIRGIZİSTAN doğumlu sanık Azıza AVTABACHIEVA tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz edebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

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