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T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

İ L A NDOSYA NO : 2015/458 EsasKARAR NO : 2021/617

Özel Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 12/07/2021 tarih ve 2015/458 Esas-2021/617 Karar sayılı Kararı ile 5237 Sayılı TCK 207/1 maddesi gereğince HAGB kararı verilen, Leonid ve Mariya'dan olma, 24/04/1978 Ukrayna doğumlu sanık Karolına MYRONOVYCH ve 26/04/1989 KIRGIZİSTAN doğumlu sanık Azıza AVTABACHIEVA tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz edebileceğine,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01825487

 

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#Basın No ILN01825487#İlangovtr