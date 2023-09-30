T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1039 Esas

DAVALI : NAİL GÜMÜŞBAŞ

Davacı Selma Buyrukcu tarafından Nail Gümşbaş aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan nafaka davası ara kararı gereğince;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma tarihi 13/12/2023 günü saat 10.00'ın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı beyan ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLAN olunur.

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