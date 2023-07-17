T.C. ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davalı: Uğur ABAY - TCKN: 200*****750, Cemal ve Münire oğlu, 1964 İstanbul doğumlu

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Antalya 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 05.10.2022 tarih ve 2021/415 esas, 2022/332 karar sayılı ilamının hüküm kısmında "Davacı tarafından davalılar aleyhine Antalya Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın sehven Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine tevzii edildiği, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir dava bulunmadığından mahkememiz esas kaydının kapatılmasına ve dava dosyasının resen Antalya Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine," karar verilmiş olup dava dosyası Mahkememizin yukarıda esas numarasına kaydı yapılarak söz konusu dava dosyasında sunulan dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/11/2023 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01861235