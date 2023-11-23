T.C. ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2023/73 Esas

DAVALI : IRINA PONOMARENKO - Geçici Kimlik nosu 99465772188 Rusya Federasyonu Uyruklu

Davacı HAMİT GÜRSEL HOMAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanBu tebligatın size ulaşmasından itibareniki haftalık kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini usulü itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin getirtilmesi için gerekli gider avanslarını yatırmanız ilanen tebliğ olunur.11/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01937118