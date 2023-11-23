T.C. ANTALYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/2375 Esas

DAVALI : EYÜP CUCİ Oynağan Köyü Şuhut/ AFYONKARAHİSAR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özetle; Antalya İli, Kepez İlçesi, Ünsal Mahallesi, 25167 ada 2 parsel B blok 12 nolu bağımsız bölümlerin ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinde belirtilen hususlarda beyanda bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN01937126