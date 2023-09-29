T.C. ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/408 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Antalya İli, Aksu İlçesi, Güloluk Mahallesi'nde kain 13709 ada 137, 149 ve 158 parsellerin bitişiğinde bulunan ve tescil harici olan yaklaşık 39.998,43 m2'lik taşınmazın davacı Muhammet Karaca (22891280170) tarafından otuz dokuz yıl önceden olmak üzere malik sıfatı ile nizasız ve fasılasız olarak kullandıklarından bahisle, adına tescili istendiğinden, bu taşınmazda hak iddia edenlerin ilandan itibaren3 (üç) ay içerisinde Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2023/408 esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilan olunur. 10/05/2023

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: MUHAMMET KARACA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01898946