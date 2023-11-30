T.C.

ANTALYA

3. ÇOCUK MAHKEMESİ

2023/7 Esas

2023/318 Karar 24.11.2023

İLAN METNİ

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 08/11/2023 tarih 2023/7 Esas, 2023/318 sayılı ilamı ile SSÇ Resul Ahmet Açıkalın hakkındaki Kamu Davasındayapılan yargılama sonunda beraatkararı verilmiş olup,

Davanın müştekisi olan , Jose Santos ve Eva oğlu, 1962 ARJANTİN doğumlu, CHINELLATO GONZALEZ MIGUEL ANGEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar müştekiyetebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetininilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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