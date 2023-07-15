T.C. ANTALYA 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

2023/164 Karar 12.07.2023

İLAN METNİ

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin 31/03/2023 tarih 2022/127 Esas, 2023/164 sayılı ilamı ile hakkında TCK.265/1, 265/3, 265/4, 43/1, 31/3, 62, 50/1-a. 50/3, 52/2, 52/4 maddesi gereğince neticeden 5.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Mehmet veSevim oğlu, 23/06/2003 Ereğlidoğumlu SSÇ HÜSEYİN CAN SAĞDIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetininilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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