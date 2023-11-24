T.C. ANTALYA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2022/97

KARAR NO :2022/1085

İ L A N

SANIK :HACI HEKİM, Timur ve Meral oğlu, 30/08/1978 KAYSERİ doğumlu, Kayseri Merkez

Yunusemre Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Adresi meçhul.

Mahkememizin02/12/2022 tarih ve 2022/97Esas - 2022/1085 Kararsayılı kararıyla sanıkHACI HEKİM'İN karşılıksız yararlanma suçundan TCK'nın 163/3, 62, 51, 51/3 maddeleri gereğince10 ay hapis cezasının ertelenmesine ve1 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, kararın sanığatebliğ edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmaya rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğianlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasa'nın28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetininsanığa ilanen tebliğine,aynı yasanın 31. Maddesigereğinceilanın yayımlandığıtarihten itibaren 15 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasalsüresi içerisindemahkememize veya bulunduğu yer NöbetçiAsliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe vermek suretiylekararın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluaçıkolduğu hususu ile istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususları İLANENtebliğolunur. 21/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01938197