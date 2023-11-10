T.C. ANTALYA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2022/679

KARAR NO :2023/199

İ L A N

SANIK : ILHAM HADI KHUDEEDA KHUDEEDA, Hadi ve Sevı Salıh oğlu, 1998 IRAK doğumlu.

Adresi meçhul.

Mahkememizin 14/03/2023 tarih ve 2022/679Esas - 2023/199 Kararsayılı kararıyla sanık ILHAM HADİ KHUDEEDAKHUDEEDA'NIN Resmi belgede sahteciliksuçundan TCK'nın 204/1 ve CMK'nın 231/5 maddesigereğince 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, kararın sanığatebliğ edilemediği, yapılan araştırmaya rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğianlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasa'nın28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetininsanığa ilanen tebliğine,aynı yasanın 31. Maddesigereğinceilanın yayımlandığıtarihten itibaren 15 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasalsüresi içerisindemahkememize veya bulunduğu yer NöbetçiAsliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe vermek suretiylekararın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'neitiraz yasa yoluaçıkolduğu hususuİLANENtebliğolunur. 06/11/2023

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