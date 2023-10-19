T.C. ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/546 KARAR NO :2023/585Mahkememizin 2023/546 esas, 2023/585 sayılı kararı ile; Obaıdallah ve Sabah oğlu, 1986 Medine doğumlu, sanık MOHAMMED ALHARBİ hakkında;

" Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma " suçundan TCK.nun 179/2, 251/3, 62/1 maddeleri veCMK.nun 231/5, 231/8 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık MOHAMMED ALHARBİ'ya gerekçeli kararıntebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde incelenmek ve itiraz yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.09/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01912179