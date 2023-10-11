T.C. ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2022/702 KARAR NO :2023/554Mahkememizin 2022/702 esas, 2023/554 sayılı kararı ile; Ali İhsan ve Sabriye kızı, 12/02/1994 Bakırköy doğumlu, sanık Yudum MAZI hakkında;

" Hırsızlık " suçundan TCK.nun 141/1, 143/1, 62, 53, 58, 63maddeleriuyarınca 1 YIL 3 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Yudum Mazı'ya gerekçeli kararıntebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelenerek istinaf yolu açık olmak, yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.26/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01906276