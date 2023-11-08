T.C. ANTALYA 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

EsasNo : 2014/186 Karar No : 2023/357Davacı, NPS İletişim Telekomünikasyon Ödeme Sistemleri Aracılık Hizmetleri Reklam Bilgisayar Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. Davalılar, Defne Esenkaya, Slava Sütve Süt Ürünleri Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Necdet Baycan arasında mahkememizde görülmekte olan tazminat davasında: Davanın kabulü ile;200.097,03.-TL tazminatın haksız fiil tarihi olan 29/12/2011 tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Alınması gerekli10.697,17.-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına, Davacı tarafça yapılan yargılama giderleritoplam 4.189,10.-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, dair 26/05/2023 tarihli karar ile davalılar Defne Esenkaya, Slava Sütve Süt Ürünleri Gıda San.Tic.Ltd.Şti.nin istinaf dilekçelerinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra iki haftalık süre içinde istinaf süresinin ve istinafa cevap süresinin başlayacağı hususu davalı NECDET BAYCAN'A İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.12/10/2023

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