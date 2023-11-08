×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ANTALYA 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

T.C. ANTALYA 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 00:00

.

T.C. ANTALYA 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

EsasNo : 2014/186 Karar No : 2023/357Davacı, NPS İletişim Telekomünikasyon Ödeme Sistemleri Aracılık Hizmetleri Reklam Bilgisayar Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. Davalılar, Defne Esenkaya, Slava Sütve Süt Ürünleri Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Necdet Baycan arasında mahkememizde görülmekte olan tazminat davasında: Davanın kabulü ile;200.097,03.-TL tazminatın haksız fiil tarihi olan 29/12/2011 tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Alınması gerekli10.697,17.-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına, Davacı tarafça yapılan yargılama giderleritoplam 4.189,10.-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, dair 26/05/2023 tarihli karar ile davalılar Defne Esenkaya, Slava Sütve Süt Ürünleri Gıda San.Tic.Ltd.Şti.nin istinaf dilekçelerinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra iki haftalık süre içinde istinaf süresinin ve istinafa cevap süresinin başlayacağı hususu davalı NECDET BAYCAN'A İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.12/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01926218

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01926218#İlangovtr