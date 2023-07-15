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T.C. ANTALYA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ANTALYA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 00:00

ESAS NO :2022/700 KARAR NO : 2023/396Kendisine tebligat yapılamıyan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamıyan adresi meçhul olan sanık ORXAN RZAYEV'e gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 17/05/2023 tarihli kararı ile; Elman ve Refiga oğlu, 02/06/1991 Azerbaycan doğumlu, Azerbaycan uyruklu, son olarak Balbey Pansiyon, Balbey Mah. İsmet Paşa Cad. No:24Muratpaşa/ ANTALYA adresinde ikamet eden ORXAN RZAYEV'in üzerine atılı “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırıkılmakla Birlikte Kilitlenmek suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan TCK'nin 142/2-h, 62 maddeleri uyarınca neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.
Tebliğtarihinden itibaren7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere sanık ORXAN RZAYEV yönünden ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01859547

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#Basın No ILN01859547#İlangovtr