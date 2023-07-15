T.C. ANTALYA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 17/05/2023 tarihli kararı ile; Elman ve Refiga oğlu, 02/06/1991 Azerbaycan doğumlu, Azerbaycan uyruklu, son olarak Balbey Pansiyon, Balbey Mah. İsmet Paşa Cad. No:24Muratpaşa/ ANTALYA adresinde ikamet eden ORXAN RZAYEV'in üzerine atılı “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırıkılmakla Birlikte Kilitlenmek suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan TCK'nin 142/2-h, 62 maddeleri uyarınca neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Tebliğtarihinden itibaren7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere sanık ORXAN RZAYEV yönünden ilanen tebliğ olunur.

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