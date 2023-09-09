T.C.

ANTALYA

15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : AYŞENUR YAĞLU- Hasan ve Halime kızı04/01/1999 D.lu Ağrı Merkez Eskiharman nüf. kayıtlıMahkememizin 12/07/2023 tarih 2020/573 esas 2023/435 karar sayılı ilamı ile sanık Ayşenur

Yağlu hakkında hırsızlık ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan

mahkumiyetine karar verilmiş kararın ve sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

1- Sanık Ayşenur YAĞLU'nun, "bina içine muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan TCK 142/2-h maddesi gereğince sonuç olarak2.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanık Ayşenur YAĞLU'nun, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması" suçundanTCK' nun 245/1. maddesi uyarınca sonuç olarak 2 YIL 6 AY HAPİS ve 80,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dair, kararın7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin sanığa ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememizedilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda bulunarak beyanının tutanağı geçirilmesi suretiyleİstinafyasa yolu açık olmak üzere karar verildiğiilanen tebliğ olunur. 04.09.2023

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