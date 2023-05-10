T.C. ANKARA44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2022 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan açılan kamu davasının CMK' nın 223/8 madde gereğince "DÜŞÜRÜLMESİNE", Tehdit suçundan açılan kamu davasının TCK' nın 106/1-1, maddesi gereğince neticeten "6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA", Silahla Tehdit suçundan açılan kamu davasının TCK'nın 106/2-a maddesi gereğince neticeten "2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA"karar verilen Mustafa ve Binnaz oğlu, 12/05/1971 Yozgat doğumlu Cengiz KAYA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01825831