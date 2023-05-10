T.C. ANKARA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NDEN

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KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, arka topraklık mah/köyü,
ADA NO : 8162
PARSEL NO : 10
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEYNEP SORMAZOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/155 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.