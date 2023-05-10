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T.C. ANKARA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NDEN

T.C. ANKARA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/155

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, arka topraklık mah/köyü,
ADA NO 8162
PARSEL NO 10
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEYNEP SORMAZOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/155 Esas sayısında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825814

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#Basın No ILN01825814#İlangovtr