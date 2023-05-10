T.C. ANKARA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, arka topraklık mah/köyü,

ADA NO : 8162

PARSEL NO : 10

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEYNEP SORMAZOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/155 Esas sayısında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825814



