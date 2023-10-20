T.C. ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/300 Esas

Davacı Halet Altan tarafından davalı Aslan Altan aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, Turak oğlu, 01/03/1965 Sorgun doğumlu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, bilinen "Karapınar mah. 1170 cad.no:6 iç kapı no:7 Çankaya/Ankara" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Aslan Altan'a tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle Ön İnceleme tensip zaptının kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Aleyhinize açılan boşanma davasına ilişkin davanın ön inceleme duruşması 13/02/2024 günü saat 10.25'e atılı olup duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ve tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak sunmadığınız belgeleri Mahkemeye sunmanız, başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususlarını içerir HMK. 139. Madde şerhli ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ olunur.

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