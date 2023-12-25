Örnek No:55*



T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2022/11162 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11162 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 47542 Ada, 5 Parsel, Zemin Kat 95 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz

Adresi : Eryaman Mah. Yeşilova Mah.4016 Cd. Bina No:17 Dükkan Kapı No:95 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 4.640 m2

Arsa Payı : 110/4640

İmar Durumu :1/1000 UİP kapsamında kentsel servis alanı içerisinde, ayrık nizam, H max. 18 kat, E:1,50, yapılaşma durumuna haizdir. Yapılaşması tamamlanmıştır.

Kıymeti : 3.110.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Satış ilanında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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