T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2020/25933 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/25933 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46155 Ada, 2 Parsel, D BLOK 4. KAT 15 NOLU BAĞ. BÖLÜM taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı siteye ait otopark bulunmaktadır. Taşınmaz projesine ve mahalline göre; 105m² net, 137m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesine ve mahalline; 4.Katta; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, duş, kiler, 2 balkon, hol ve antre alanlarından oluşmaktadır. Isınma doğalgaz yakıtlı kombi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Ahimesut Mahallesi 1782.Sokak Yeni Dirlik Sitesi No:4D D Blok Daire:15 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 26.673 m2

Arsa Payı : 1/330

İmar Durumu :Taşınmazın konumlu olduğu parsel konut alanı imarlı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, E:1,55, ençok:19 Kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 2.460.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46155 Ada, 2 Parsel, D BLOK 8. KAT 29 NOLU BAĞ. BÖLÜM taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı siteye ait otopark bulunmaktadır. Taşınmaz projesine ve mahalline göre; 103m² net, 135m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesine ve mahalline; 8.Katta; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, duş, kiler, 2 balkon, hol ve antre alanlarından oluşmaktadır. Isınma doğalgaz yakıtlı kombi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Ahimesut Mahallesi 1782.Sokak Yeni Dirlik Sitesi No:4D D Blok Daire:29 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 26.673 m2

Arsa Payı : 1/330

İmar Durumu :Taşınmazın konumlu olduğu parsel konut alanı imarlı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, E:1,55, ençok:19 Kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 2.430.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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