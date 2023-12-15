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T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 00:00

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T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/546 Esas

DAVALI : ASMAA GOURMAT Atatürk Mah. Çiçek Sok 18/1 Sincan Sincan/ ANKARA
Davacı VEHBİ CEYLAN tarafından davalı ASMAA GOURMAT aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dâhil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01951053

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#Basın No ILN01951053#İlangovtr