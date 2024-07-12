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T.C. ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 00:00

 

T.C.
ANKARA BATI
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/369

Karar No : 2024/199 Sanık :MEHMET ERGÜN, Hamdi ve Zühriye oğlu, 09/07/1981 KADIKÖY doğumlu, İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE, Kanarya mah/köy nüfusunda kayıtlı. Dumlupınar Mah. Pelin Sok. no: 51/100 Kadıköy İSTANBUL adresinde oturur.
Suç Tarihi : 01/11/2022
Karar Tarihi : 18/04/2024
Verilen Hüküm : Mahkumiyet (3 yıl 4 ay hapis 6.500,00 TL Adli Para Cezası )
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02060353

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#ILN02060353#İlangovtr