T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/602

DAVALILAR : 1- BAYRAM DURGUN Esentepe Mah. Aras Sk. No:120B Yenimahalle/ANKARA

2- BETÜL ŞEKER Esentepe Mah. Aras Sk. No:120B Yenimahalle/ANKARA

3- SAFİYENUR DURGUN Esentepe Mah. Aras Sk. No:120B Yenimahalle/ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize yenileme tensibi ile duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin bulunamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından yenileme tensibi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 25/06/2024 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02042084