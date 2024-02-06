T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2022/2404 Esas

Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Kepez Mahallesi/Köy, 31 cilt,15 hane numaralı nüfusta kayıtlı bulunan aşağıda açık kimliği yazılı 01/03/1971 Ankara doğumlu Metin Tekbaş hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2022/2404Esassayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/05/2023



GAİP

TC KİMLİK NO : 36937811716

ADI SOYADI : METİN TEKBAŞ

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : LATİFE

DOĞUM TARİHİ : 01/03/1971

DOĞUM YERİ : ANKARA

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