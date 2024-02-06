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T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Dosya No : 2022/2404 Esas
Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Kepez Mahallesi/Köy, 31 cilt,15 hane numaralı nüfusta kayıtlı bulunan aşağıda açık kimliği yazılı 01/03/1971 Ankara doğumlu Metin Tekbaş hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2022/2404Esassayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/05/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 36937811716
ADI SOYADI : METİN TEKBAŞ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : LATİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1971
DOĞUM YERİ : ANKARA
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