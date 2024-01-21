T.C.

ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1072 Esas

ZEKERİYA KAPLAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ZEKİ KAPLAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO: 13657135810

ADI SOYADI : ZEKİ KAPLAN

BABA ADI : ZEKERİYA

ANA ADI : KADRİYE

DOĞUM TARİHİ: 24/06/1986

DOĞUM YERİ : ANKARA

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