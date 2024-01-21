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T.C.
ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1072 Esas
ZEKERİYA KAPLAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ZEKİ KAPLAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO: 13657135810
ADI SOYADI : ZEKİ KAPLAN
BABA ADI : ZEKERİYA
ANA ADI : KADRİYE
DOĞUM TARİHİ: 24/06/1986
DOĞUM YERİ : ANKARA
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