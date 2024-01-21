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T.C.
ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1072 Esas
ZEKERİYA KAPLAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ZEYNEP KAPLAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 17731090446
ADI SOYADI : ZEYNEP KAPLAN
BABA ADI : ZEKİ KAPLAN
ANA ADI : NAZMİYE
DOĞUM TARİHİ : 18/11/2012
DOĞUM YERİ : ANKARA
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