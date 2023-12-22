T.C.

ANKARA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/435 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI MALİYE HAZİNESİ ile ANKARA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beytepe Mahallesinde bulunan805 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Hatip oğlu Mustafa ve Hatip oğlu Eyüp'den haber alınamaması nedeniyle, sağ olupta tanıyan ve bulunduğu yeri bilen, hakkında malumatı olan kişilerin mahkememizin 2022/435 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri, aynı zamanda Hatip oğlu Mustafa ve Hatip oğlu Eyüp'ün 08/04/2012 yılından beri mal varlıkları kayyım tarafından yönetildiğinden,10yıl öncesinden bu güne kadar kendisinden herhangi bir haber alınmamış olup, T.M.K. nun 32.maddesi gereğince gazete ile ilanen tebliğine karar verilerek duruşması 12/03/2024 günü saat 10:00'a bırakılmıştır. Karar gereğince Adı geçen kişiyi tanıyıp bilenlerin ve bu şahıstan haberi olanların mahkememize bildirmesi eğer sağ ise kendisinin mahkememiz dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bildirmesi, aksi halde gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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