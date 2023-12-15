Güncelleme Tarihi:
T.C. ANKARA 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/308 Esas
ZİLYETLİKTEN TESCİL İLANI
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Çankaya İlçesi Karataş mahallesi
ADA - PARSEL NO : 155 Ada-2 Parsel-156 Ada-2 Parsel 158 Ada-1 Parsel
İçerisinde kalan ortak alan
VASFI : Bahçe
YÜZÖLÇÜMÜ : 500 m2
KOMŞU PARSELLER : 159 Ada 1 Parsel - 157 Ada 4,5,6 Parseller - 155 Ada 1 Parseller
DAVACI : Mithad ARSLAN
DAVALI : Maliye Hazinesi
Davacı tarafından davalı aleyhine yukarıda belirtilen taşınmazın tesciline ilişkin Mahkememizin 2022/308 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Türk Medeni Kanunun 7143/4. Maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01950921