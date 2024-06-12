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T.C. ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 00:00

 

T.C. ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/737

Davacı Sabahattin KILIÇ ile davalılar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı vd. arasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; T.M.K. 713/4 Maddesi uyarınca dava konusu Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 106 ada, 446 parsel sayılı taşınmazda hak ve ilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02046515

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#ILN02046515#İlangovtr