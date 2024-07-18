T.C.

ANKARA

30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/764

KARAR NO : 2024/528

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2024 tarihli ilamı ile Çocuğa Karşı Cinsel Taciz suçundan TCK 105/1-2.Cümle, 105/2.d, 43/1, 53/1maddeleri gereği 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZAS İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen sanık;

- Lokman ve Remziye oğlu, 14/02/2004 CEYLANPINAR doğumlu, MARDİN, ÖMERLİ, Işıkdere mah/köy nüfusunda kayıtlı. TUFAN KAYA'ya

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara nöbetçi Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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