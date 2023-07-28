×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 00:00

ESAS NO : 2020/966

T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/966

KARAR NO : 2022/1262
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/12/2022 tarihli ilamı ile Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya olan eşya hakkında hırsızlık, kamu malına zarar verme suçlarından TCK'nın 142/2-h maddesi gereği 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI ve CMK'nın 231/5, 231/8 maddeleri uyarınca 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile TCK 151/1 maddesi gereği 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ve CMK'nın 231/5, 231/8 maddeleri uyarınca 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanık;
-Fazlı ve Döndü oğlu, 18/01/1992 Altındağ doğumlu İsmail Ekşioğlu'na
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01867571

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01867571#İlangovtr