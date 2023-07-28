T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2020/966

KARAR NO : 2022/1262

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/12/2022 tarihli ilamı ile Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya olan eşya hakkında hırsızlık, kamu malına zarar verme suçlarından TCK'nın 142/2-h maddesi gereği 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI ve CMK'nın 231/5, 231/8 maddeleri uyarınca 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile TCK 151/1 maddesi gereği 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ve CMK'nın 231/5, 231/8 maddeleri uyarınca 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanık;

-Fazlı ve Döndü oğlu, 18/01/1992 Altındağ doğumlu İsmail Ekşioğlu'na

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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