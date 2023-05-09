T.C. ANKARA 28.AİLE MAHKEMESİNDEN

Davanın KABULÜNE,

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Plevne Köyü/mah. Cilt 76, hane 844'de nüfusa kayıtlı,CEMAL ve YILDIZ 'dan olma, 25/08/1991 doğumlu davacı T.C. 18982324052 ELİF AKIN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı MÜRSEL ve AYŞE'den olma 10/08/1984 doğumlu davalı T.C. 10507091340 KAAN AKIN' ın T.M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

3-Tazminat ve nafaka talepleri bakımından feragat nedeniyle REDDİNE,,karar verilmiştir.

Yapılan yargılama sırasında davalı Kaan Akın'ın bilinen adreslerine tebligatların yapılamadığı ve yeni adresi de tespit edilemediğinden adı geçen davalıya kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden 7 gün sonra istinaf süresinin başlayacağı ve istinaf süresinin 14 gün olduğu, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği İLANEN tebliğ olunur.

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