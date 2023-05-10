T.C. ANKARA 25. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI : RAID ELYAS YOUNUS Demetevler Mah. 408. Cad. No: 17 İç Kapı No: 26/7 Yenimahalle/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Soy bağının Reddi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, ön inceleme duruşmasında olduğu gibi tahkikat celsesinin de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf; küçük Ömür ile babası olarak aranızdaki soy bağının reddi talep ve dava edilmiştir.

Davalı anne davayı kabul etmiştir.

Davalı olarak süresinde cevap dilekçesi ibraz etmeyerek davanın reddini istediğiniz kabul edilmiştir.

HMK 147/2 ve 150/2 Maddeleri uyarınca; 11/07/2023 günü saat: 09:30 olarak belirlenen tahkikat duruşması gün ve saatinde geçerli bir özrü olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceğine dair tanzim olunan ön inceleme duruşma zaptının Tebligat Kanunu' nun 31. Maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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