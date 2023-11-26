T.C. ANKARA 25. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88900220-2017/605-Ceza Dava Dosyası

FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan sanık Ali YÜKSELT.C. KİMLİK NO:20216451786 ) hakkında mahkememize açılan kamu davasının duruşma ara kararı uyarınca;

Sanık Ali YÜKSEL'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığı ve savunmasının alınamadığı, bu nedenle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlendiği anlaşıldığından, CMK'nun 247/2-a maddesi gereğince "Sanık Ali YÜKSEL ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ankara 25.Ağır Ceza Mahkemesine başvurmadığınız takdirde kaçak olduğunuza karar verilebileceği ve hakkınızda CMK'nun 248. maddesinde belirtilen tedbirlere hükmedilebileceği hususunun ihtarına"karar verilmiştir.

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