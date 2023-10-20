T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/141

DAVALILAR : ALİ GÜZEL mirasçıları

1- HÜLYA ÇİÇEKSAY

2- MUSTAFA FATİH GÜZEL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalı Hülya Çiçeksay' ın yurt içinde mernis adresi bulunmayıp, yurtdışı adresine normal yollarla tebligat yapılamamış ve Adres Kayıt Sisteminde (yurtiçi) mernis ve (yurtdışı) başka da adresleri tespit edilemediği için davacı tarafın karar düzeltme dilekçesinin gazete ilanı ile tebliğine karar verilmiştir.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra karar düzeltme dilekçesinin dahili davalı Hülya Çiçeksay' a tebliğ edilmiş sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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