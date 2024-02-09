×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 00:00

 

T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/475

DAVALILAR : 1- FUAT GÜMÜŞIŞIK (T.C. 28456430226)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 07/03/2024 günü saat 11:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.nun 147.maddesi gereğince; belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01980807

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01980807#İlangovtr