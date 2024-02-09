T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/475

DAVALILAR : 1- FUAT GÜMÜŞIŞIK (T.C. 28456430226)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 07/03/2024 günü saat 11:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.nun 147.maddesi gereğince; belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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