T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/612 Esas

MİRAS BIRAKAN : MUSTAFA FUAT -10771160070



Hüseyin Yusuf ve Zahra oğlu, 21/05/1909 doğumlu, 10771160070 TC. Kimlik numaralı olup 07/01/1979 tarihinde vefat eden muris Mustafa Fuat'ın yapılan araştırma sonucunda mirasçıları tespit edilemediğinden, adı geçen murisin mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise belge ve delilleri ile birlikte bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere Türk Medeni Kanunu'nun 501 ve 594. Maddesi gereğince mirasının Devlet Hazinesine intikal ettirileceği ilan olunur.



Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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