×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 00:00

 

T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/612 Esas
MİRAS BIRAKAN : MUSTAFA FUAT -10771160070

Hüseyin Yusuf ve Zahra oğlu, 21/05/1909 doğumlu, 10771160070 TC. Kimlik numaralı olup 07/01/1979 tarihinde vefat eden muris Mustafa Fuat'ın yapılan araştırma sonucunda mirasçıları tespit edilemediğinden, adı geçen murisin mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise belge ve delilleri ile birlikte bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere Türk Medeni Kanunu'nun 501 ve 594. Maddesi gereğince mirasının Devlet Hazinesine intikal ettirileceği ilan olunur.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02030541 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02030541#İlangovtr